Mit dem Lutherschen Vertrag 1546 wurde die Gründung der „Fürnehmen Lateinschule“ vereinbart, des heutigen Gymnasiums. Aus diesem Anlass wird am 16. Februar zu einem öffentlichen Festakt eingeladen.

Diese Lithografie von Karl Friedrich Giebelhausen von 1833 zeigt den ersten Standort des Gymnasiums am Andreaskirchplatz.

Eisleben/MZ/JM - Mit einem öffentlichen Festakt am Montag, 16. Februar, 17 Uhr, in der Eisleber St. Andreaskirche wird das 480-jährige Jubiläum des Martin-Luther-Gymnasiums begangen. Zu der Veranstaltung laden der Kirchengemeindeverband Lutherstadt Eisleben, die Stadt Eisleben und der Mansfelder Geschichts- und Heimatverein alle Interessierten ein. Wie der Verein mitteilte, ist die Kirche beheizt.

Anlass für den Festakt mit dem Titel „Als Luther Schule machte“ ist die Unterzeichnung des Kirchen- und Schulvertrages am 16. Februar 1546, zwei Tage vor Luthers Tod in Eisleben. Darin wurde unter anderem die Gründung der „Fürnehmen Lateinschule“ vereinbart, des heutigen Gymnasiums.

Mit der Veranstaltung solle an die Schulgründungen 1525 und 1546 durch Martin Luther in Eisleben erinnert werden, so der Geschichts- und Heimatverein. Dabei werden insbesondere die Leistungen Martin Luthers und Johann Agricolas für die Schulentwicklung in Deutschland gewürdigt.

In dem Festakt werden Pfarrerin Laura-Christin Krannich und die Heimathistorikerin und langjährige Museumsleiterin Rose-Marie Knape Festvorträge halten. Die musikalische Begleitung der Veranstaltung übernimmt Kirchenmusikdirektor Thomas Ennenbach.