Feld bei Eisleben steht in Flammen

Eisleben - Am Montagabend gegen 19.45 Uhr ist die Freiwillige Feuerwehr Helfta zu einem Feldbrand nahe der L 224 gerufen worden. Ein nicht abgeerntetes Getreidefeld in der Nähe der Gartenanlage Neckendorf stand in Flammen.

Die 20 Einsatzkräfte konnten das Feuer löschen, welches laut Polizei rund zehn Quadratmeter des Getreidefeldes zerstörte. Angesichts der am Tatort gesicherten Spuren geht die Polizei von vorsätzlicher Brandstiftung aus und hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. (MZ)