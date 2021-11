Falsche Polizisten wollten Geld und Schmuck von 83-jähriger Wimmelburgerin erbeuten

Symbolfoto - Seniorin am Telefon

Wimmelburg/MZ - Erneut haben Betrüger versucht, eine Seniorin per Trickbetrug um ihr Geld zu bringen. Diesmal meldeten sich am Dienstagmittag vermeintliche Polizisten bei einer 83-jährigen Wimmelburgerin. Dabei wurde über festgenommene Einbrecher und eine Liste gesprochen, auf der der Name der Seniorin stehen soll. Anschließend erkundigten sich die Anrufer nach Bargeldvorräten und Wertgegenständen der Frau, schildert die Polizei den Ablauf. Daraufhin habe die Angerufene Verdacht geschöpft und die Polizei informiert.