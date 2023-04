Ahlsdorf - Wie die Polizei mitteilte, hatten Beamte in Ahlsdorf in der Nacht von Freitag auf Samstag einen 26-jährigen Mann kontrolliert, der sein Fahrrad mit einem Benzinmotor getunt hatte. Wie sich herausstellte, wurde zwischen den Holmen ein Benzinmotor verbaut. Zudem war er ohne Licht auf seinem Fahrrad unterwegs. Laut Polizei ist der Mann weder im Besitz einer Fahrerlaubnis, noch ist das Fahrrad mit Hilfsmotor entsprechend versichert worden. Des Weiteren stand er unter Drogen. Die Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet und in einer Klinik durchgeführt. Das Fahrrad mit Hilfsmotor wurde durch einen Bekannten gesichert, so die Polizei. Gegen den Tatverdächtigen wird nun wegen mehrerer Delikte ermittelt.

