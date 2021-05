Fahren die Eisleber trotz Corona-Pandemie in den Urlaub?

Erholung am Strand: In Corona-Zeiten eine Utopie?

Eisleben

Das Wetter in den letzten Tagen spiegelt auch ein wenig das Stimmungsbild der meisten Eisleber wider: „Ich glaube nicht mehr, dass wir in den Urlaub fahren“, sagt Jana Lehnert. An Strand und Meer ist in den letzten Monaten wirklich kaum zu denken, und wer doch wagt zu träumen, träumt eher klein. Ingrid und Joachim Holze zum Beispiel: „Wir planen in diesem Jahr einen Kurztrip an die Ostsee“, sagt Ingrid Holze. Das sei aber nicht unbedingt Corona geschuldet: „Wir haben die letzten 30 Jahre auf den Kanarischen Inseln überwintert, jetzt sind wir zu alt geworden“, sagt Joachim Holze. Deswegen: „Auch ohne Virus war die Ostsee geplant“, so der 85-Jährige. Dennoch denke er gerne an Reisen wie mit dem Wohnmobil auf Lanzarote zurück.

Auch Yvonne Müller hofft im Juli mit Ihrem Wohnmobil nach Frankreich reisen zu können. „Ich hoffe, dass das klappt. Aber da es ein Wohnmobil ist, sollte es was werden“, so die 35- Jährige. „Andere Urlaubsplanungen finde ich optimistisch“, so Müller.

Monika Lüttich: „Ich finde es nicht richtig, aktuell Urlaub zu planen“

Auch das Ehepaar Ulrich glaubt kaum noch an einen Urlaub in diesem Sommer. Ein Kind der Eheleute lebt seit 2017 in England: „Unsere Tochter würden wir gerne mal wiedersehen“, so Christina Ulrich. Reisen nach England seien vor Corona durch den Brexit schon schwer gewesen, seit Ausbruch des Virus sei alles aber noch erschwerter, so die 64-Jährige. „Die Hoffnung, sie doch noch zu sehen, geben wir aber nicht auf“, sagt ihr Mann Jasper. „Wir hoffen weiter noch mal nach England zu können.“ Vielleicht könne die Tochter in diesem Jahr wenigstens noch mal nach Deutschland kommen. Ansonsten sei aber auch der Schwarzwald oder Österreich eine Urlaubsoption. Gebucht sei aber natürlich noch nichts, so Ehepaar Ulrich.

Monika Lüttich verzichtet in diesem Jahr gänzlich auf Sommerurlaub. Es werde wohl auf Urlaub im Garten hinauslaufen. „Ich finde es nicht richtig, aktuell Urlaub zu planen“, sagt die 34-Jährige. Viele würden Corona nicht ernst genug nehmen. Das sieht Altenpfleger Eric Nagel ganz ähnlich. Er sehe jeden Tag das Elend in seinem Beruf. „Ich verstehe nicht, wie man nach Mallorca fliegen kann“, so der 27- Jährige. Das sei zudem optimistisch bis „knapp verrückt“, dass so etwas in diesem Sommer stattfinden könne. Wenig optimistisch ist auch Jana Lehnert. Den geplanten Nordsee-Urlaub im August sieht sie schon abgesagt. „Glauben tue ich nicht wirklich daran, aber ich hoffe natürlich“, so die 40- Jährige. (mz)