Ein 66 Jahre alter Mann mit gesundheitlichen Einschränkungen wird in Eisleben vermisst. Die Polizei hat umfangreiche Suchmaßnahmen nach ihm eingeleitet.

Vermisst in Eisleben: Mann mit grauem Shirt verschwunden - Polizei sucht mit Hunden

Ein 66 Jahre alter Mann wird in einer Einrichtung in Eisleben vermisst.

Eisleben/DUR/us. - Die Polizei hat seit dem frühen Montagabend nach einem 66 Jahre alten Mann aus Eisleben gesucht, wie die Beamten auf Nachfrage mitteilten.

Demnach war der Mann aus einer Einrichtung in der Stadt abgängig und könnte gesundheitlich eingeschränkt sein.

So wird er beschrieben:

Schnauzbart

graues T-Shirt

kurze, graue Hose

leicht gebeugte Haltung

Die Polizei werde am Dienstag mit den Suchmaßnahmen fortfahren. Am Montag waren Suchhunde hinzugezogen worden und die Feuerwehr ließ eine Drohne die Umgebung absuchen. Diese Maßnahmen führten nicht zum Erfolg, so dass es heute zu einem Hubschraubereinsatz kommen könne.

Wer Hinweise zum Verbleib des Mannes geben könne, werde gebeten, sich telefonisch bei der Polizei in Eisleben zu melden, heißt es.