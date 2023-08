Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Eisleben/MZ - Die Energiewende ist bereits in vollem Gange – jedenfalls für die Eisleber Driescher GmbH. Denn der Elektroanlagenhersteller, der zur Driescher-Firmengruppe mit Hauptsitz in Moosburg (Bayern) gehört, profitiert längst von dem grundlegenden Wandel in der Energieerzeugung und -versorgung in Deutschland. „Wir treiben die Energiewende mit voran“, sagt Frank Hegenbart, Geschäftsführer der Driescher-Standorte Eisleben und Moosburg.