EWS Schuhfarbrik in Eisleben entwickelt auch in der Corona-Krise permanent neue Produkte

Eisleben - „Normalerweise wären wir jetzt gerade auf der ‚Interschutz‘ in Hannover“, sagt Jörg Schlichting, Inhaber der Eisleber Schuhfabrik EWS. Für sein Unternehmen, das Feuerwehr- und Sicherheitsschuhe herstellt, ist die weltgrößte Feuerwehr-Fachmesse von zentraler Bedeutung, was Produktpräsentation und Kundenpflege betrifft. Doch wie bereits im vergangenen Jahr ist die Messe wegen der Corona-Pandemie abgesagt worden. Ein weiterer Schlag ins Kontor für EWS - zumal auch der eigene Außendienst seit mehr als einem Jahr kaum noch unterwegs gewesen ist. „Die persönlichen Kontakte zu den Kunden sind entscheidend für uns“, sagt Schlichting, der angesichts der Entspannung der Corona-Situation nun aber Licht am Horizont sieht. „Der Markt, der im vergangenen Jahr völlig zum Erliegen gekommen war, öffnet sich langsam wieder.“