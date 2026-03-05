weather heiter
Halle (Saale), Deutschland
Während in Klostermansfeld der Bau des europaweit größten Batteriespeichers vorbereitet wird, wächst das Interesse am Energiepark am Umspannwerk. Das hat auch Auswirkungen auf das Industriegebiet an der B 180.

Von Daniela Kainz 05.03.2026, 14:00
Auf dieser Fläche bei Klostermansfeld soll der Batteriegroßspeicher errichtet werden. (Foto: Jürgen Lukaschek)

Klostermansfeld/MZ. - Der angekündigte Bau des wahrscheinlich größten Batteriespeichers Europas an der B 180 bei Klostermansfeld entwickelt Sogkraft.