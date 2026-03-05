Wirtschaftsstandort Klostermansfeld Europas größter Batteriespeicher in Klostermansfeld: Nun kommen sogar noch weitere Energieprojekte dazu

Während in Klostermansfeld der Bau des europaweit größten Batteriespeichers vorbereitet wird, wächst das Interesse am Energiepark am Umspannwerk. Das hat auch Auswirkungen auf das Industriegebiet an der B 180.