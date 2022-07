Es geht um Alten Friedhof, Kinder-Stadtführungen und eine Tagung

Eisleben/MZ - Es ist wenige Wochen her, als eine MZ-Leserin den Zustand des Alten Friedhofs in Eisleben zwischen Caspar-Güttel-Straße, Glumestraße und Klosterplatz kritisiert. „Der Alte Friedhof verkommt und verwahrlost immer mehr.“ So hatte sie sich geäußert und sogar Leserreaktionen bewirkt. Die Stadt gibt ursächlich personelle Probleme an, die bislang verhinderten, dass sich der Pflegezustand der parkähnlichen Anlage verbessere. All das haben natürlich auch die Mitglieder des Mansfelder Geschichts- und Heimatvereins mitbekommen und wollen nun - soweit es ihnen möglich ist - handeln. „Wir möchten uns zumindest einbringen, ganz praktisch“, so die Vereinsvorsitzende Ute Klopfleisch im Gespräch mit der MZ. Sie denkt da natürlich an eine Ideensuche, wie man den so genannten Campo Santo dauerhaft in Schuss halten könne. Vor allem aber wollen die Vereinsmitglieder auch selbst Hand anlegen, um auf dem Alten Friedhof dem Wildwuchs Herr zu werden.

