Der Unterwasserarchäologe Sven Thomas will dem Süßen See wieder auf den Grund gehen. Diesmal soll eine besondere Sonde erstmalig eingesetzt werden.

Unterwasserarchäologie am Süßen See

Ein Archäologe geht unter Wasser: Dr.Sven Thomas bei der Vorbereitung eines neuen Tauchganges am Süßen See.

Seeburg/MZ - - „Welchen Schlauch? Ach, hier war er eingeklemmt.“ Der Aseleber Ortsbürgermeister Ralf Leberecht hilft dem Archäologen Sven Thomas am Donnerstag am Süßen See, in seine Taucherausrüstung zu schlüpfen und geht ihm dabei zur Hand, alle Schläuche richtig zuzustöpseln und jeden Haken fest zu schließen.