Erster Geisterzug kann rollen

Benndorf - - Das ging flott. Erst in der vergangenen Woche startete die Mansfelder Bergwerksbahn ihre Sammelaktion, um einen Geisterzug - leer, ohne Fahrgäste - am 26. Juni zwischen dem Bahnhof in Klostermansfeld/Benndorf und dem Bahnhof Kupferkammerhütte in Hettstedt auf die Reise zu schicken. Die erforderliche Summe von 1.200 Euro ist bereits jetzt innerhalb eines Crowdfunding-Projektes (Spendensammlung mit Gegenleistung) zusammengekommen.

„Der erste Geisterzug wird fahren. Nun wollen wir auch die nächste Hürde schaffen, so dass mindestens zwei Züge rollen können“, freut sich Schatzmeister Marco Zeddel. Er bedankt sich bei allen, die das Vorhaben „tat- und finanzkräftig unterstützt haben“ und ruft weitere Interessenten auf, an der Aktion teilzunehmen.

Erlöse sollen bei Instandsetzung der Lok 11 helfen

Für den Verein ist es eine Möglichkeit, Einnahmen wegen pandemiebedingter Ausfälle zu erzielen. Denn touristische Fahrten sind gegenwärtig nicht erlaubt, und so können ursprünglich geplante Sonderfahrten wie beispielsweise der Schokoladenexpress nicht stattfinden.

Mit den Erlösen hatten die Vereinsmitglieder gerechnet. Die Gelder sollten einen Teil der Eigenmittel für die vom Land geförderte Instandsetzung und Hauptuntersuchung der historischen Dampflok 11 einspielen.

Bei der laufen Crowdfunding-Aktion bekommen die Teilnehmer für ihre finanzielle Unterstützung als Dankeschön eine Gegenleistung. Im konkreten Fall sind das unter anderem virtuelle Fahrkarten, Fahrpläne oder eine DVD vom Geisterzug. Die Fahrpläne sind zum Beispiel für Teilnehmer gedacht, die an der Strecke stehen und den Geisterzug oder die Geisterzüge fahren sehen und fotografieren wollen. (mz)

Alle weiteren wichtigen Informationen zur laufenden Aktion sind im Internet zu finden unter: www.bergwerksbahn.de