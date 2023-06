Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Helbra/MZ - Den Termin für die offizielle Freigabe des neuen Radweges zwischen Helbra und Siebigerode hatten sich Barbara und Harald Thümler in ihrem Kalender vorgemerkt. Mit ihren Rädern standen die Eheleute aus Siebigerode am Dienstagvormittag pünktlich am Bahnübergang in Helbra, wo sich Vertreter der am Projekt beteiligten Kommunen, Institutionen und Unternehmen zusammenfanden.