Strukturwandel „Revier Sachsen-Anhalt 2038“ Erste Projektskizze für ein Millionenprojekt in Seeburg

Seebrücke, Seebühne, Trauungen vor malerischer Kulisse - all das könnte am Süßen See in Seeburg wahr werden. Aber ein paar Dinge sind auch unbedingt zu bedenken.