Erste Garagen für E-Mobile werden in Benndorfer Bergarbeitersiedlung aufgebaut

In den neuen Häuschen können die Fahrzeuge auch geladen werden. Was außerdem geplant ist.

Benndorf/MZ - Der Auftrag ging an eine Spezialfirma aus Bayern. Seit dieser Woche werden in der Benndorfer Bergarbeitersiedlung die ersten kleinen Garagen für Elektromobile aufgebaut. Die Mitarbeiter Claus Schäfer und Ingo Rettberg machten sich am Donnerstag ans Werk.