Veranstaltung im Katharinenstift Erste Eisleber Bergmannsvesper mit Geschichten, Fettbemmen und dem Steigerlied
Der Freundeskreis Bergbau und Heimat, die Landfrauen und die Stadt Eisleben laden am Donnerstag, 13. November, zur ersten Bergmannsvesper in die Markthalle im Katharinenstift ein.
12.11.2025, 10:55
Eisleben/MZ. - Eines möchte Reinfried Jörke gleich klarstellen: „Ich bin kein Bergmann“, sagt der 76-Jährige. „Mir liegt aber die Mansfelder Bergbautradition sehr am Herzen.“ Viele Vorfahren des gebürtigen Wimmelburgers, der seit 1978 in Eisleben lebt, haben im Bergbau gearbeitet. Er selbst hat im Mansfeld-Kombinat Elektromonteur gelernt und war später als Abteilungsleiter für das Ferienwesen zuständig. Nach der Wende absolvierte er Weiterbildungen und war als Sozialpädagoge sowie in der Immobilienbranche tätig.