Der Freundeskreis Bergbau und Heimat, die Landfrauen und die Stadt Eisleben laden am Donnerstag, 13. November, zur ersten Bergmannsvesper in die Markthalle im Katharinenstift ein.

Eisleben/MZ. - Eines möchte Reinfried Jörke gleich klarstellen: „Ich bin kein Bergmann“, sagt der 76-Jährige. „Mir liegt aber die Mansfelder Bergbautradition sehr am Herzen.“ Viele Vorfahren des gebürtigen Wimmelburgers, der seit 1978 in Eisleben lebt, haben im Bergbau gearbeitet. Er selbst hat im Mansfeld-Kombinat Elektromonteur gelernt und war später als Abteilungsleiter für das Ferienwesen zuständig. Nach der Wende absolvierte er Weiterbildungen und war als Sozialpädagoge sowie in der Immobilienbranche tätig.