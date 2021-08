Erste Auflage bereits ausverkauft: Bildband über das Mansfelder Land ist ein großer Erfolg

Eisleben/MZ - Schächte und Halden, Bergleute und Küchenfrauen, Dreckschweinfest und Fronleichnamszug - auf rund 140 Schwarz-Weiß-Fotos zeigt der Fotograf Eberhard Klöppel den Alltag im Mansfelder Land in den Jahren 1974 bis 1989. Der Mitteldeutsche Verlag Halle hat im vergangenen Jahr einen Bildband mit den bislang unveröffentlichten Fotos herausgebracht. Mit großem Erfolg: Die erste Auflage des Buches ist bereits ausverkauft, wie Jana Krimmling von der Pressestelle des Verlags der MZ mitteilte. Zur Höhe der Auflage machte sie aber keine Angaben. „Darüber geben wir generell keine Auskunft“, so die Verlagssprecherin. Ob es eine zweite Auflage geben werde, soll in den nächsten Monaten entschieden werden.

„Authentisch dargestellt“

Krimmling sieht den Grund für den Erfolg darin, dass der Bildband „einzigartig“ sei. „Das Mansfelder Land und die Mansfelder werden nicht inszeniert, sondern authentisch dargestellt.“ Die Fotos hätten einen hohen Identifikationswert. „Die Leute erkennen sich, Bekannte, Verwandte und Orte wieder.“ Zudem seien auf den Fotografien Momente festgehalten, „die gefühlt in Vergessenheit geraten sind, aber nun wieder aufleben. Es sind Bilder voller Energie.“ Im Weinhaus in Helbra liege zum Beispiel ein Band aus, der mit Notizen versehen worden sei, wer auf den Bildern wo zu sehen ist. So sei der Bildband zum einen ein Erinnerungsband für die Einheimischen, aber auch für Weggezogene. „Zum anderen hat es Eberhard Klöppel durch sein unglaublich großes fotografisches Können geschafft, dem Mansfelder Land eine Stimme zu geben, auch außerhalb der Region.“

Klöppel, 1940 in Berlin geboren, wurde kurz vor Kriegsende mit seiner Mutter ins Mansfelder Land umgesiedelt und wuchs in Hettstedt auf. Als Lehrling zum Fernmeldemonteur begeisterte er sich für die Fotografie. Nach dem Armeedienst absolvierte er eine Ausbildung zum Bildreporter und arbeitete für die Wochenzeitung „Volksarmee“. Parallel studierte er in Leipzig Fotografie und war von 1976 bis 1992 Bildreporter bei der Neuen Berliner Illustrierten (NBI). Seine Fotorecherchen führten ihn regelmäßig ins Mansfelder Land, wo er die Menschen intensiv und mit viel Liebe beobachtete. Seit 1993 ist der in Berlin lebende Klöppel als freier Fotograf tätig.