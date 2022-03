Ersatz für Sturmschäden: Eisleber Hunderunde spendet Tulpenbaum

Eisleben/MZ - „Wir haben auf unseren Baum jetzt jeden Tag ein Auge“, erzählt Silvia Ihlenburg stolz. Den hat die Hunderunde, die sich seit 2005 regelmäßig im Eisleber Stadtpark trifft, nämlich gespendet. „Nachdem der Sturm hier einige Bäume getroffen hatte, und sie zurückgeschnitten werden mussten, hat ein Mitglied aus unserer Gruppe den Vorschlag gemacht, einen neuen Baum zu pflanzen“, so Ihlenburg weiter. „Wir waren natürlich alle sofort Feuer und Flamme.“

Eine Anfrage bei der Stadt führte zu schneller Resonanz: „Wir durften uns sogar den Baum aussuchen“, sagt die Hundebesitzerin. Erst habe man an eine Eiche oder Buche gedacht, die Stadt habe dann aber einen Tulpenbaum empfohlen. Grund: „Dieser sei für die kommenden Klimaveränderungen besser vorbereitet“, so Ihlenburg.

Mitte letzter Woche setzten dann die Hundebesitzer den Spaten an und pflanzten ihren Baum ein. Die Mitarbeiter vom städtischen Bauhof haben auch mitgeholfen. Das werde auch nicht in Rechnung gestellt. Insgesamt lag der mündliche Kostenvoranschlag für den Baum zwischen 200 und 250 Euro. „Wir werden dann als Gruppe zusammenlegen“, so die Eisleberin.

›› Die Hunderunde trifft sich täglich, bei Wind und Wetter um 10 Uhr am Stadtpark. „Jeder der Lust hat, ist herzlich willkommen“, so Ihlenburg. Manchmal sind es bis zu 18 Hunde, die gemeinsam auf den Wiesen toben.