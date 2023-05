Zahlreiche Besucher kamen am Samstag zur Reforma und zur kleinen Wiese.

Eisleben/MZ - Der Bann der Eisleber Frühlingswiese ist ungebrochen. „Ich hätte gedacht, dass wir die Rekordzahlen im letzten Jahr vor allem wegen der langen Coronapause erreicht haben, aber der Volksfestdurst ist anscheinend noch nicht gestillt“, sagte Veranstalter Siegmund Michalski. Denn trotz Krisen und Teuerungen gab es erneut einen Besucheransturm auf die kleine Schwester des größten Volksfestes Mitteldeutschlands. „Wir werden die Rekordzahlen vom letzten Jahr erreichen“, so Michalskis Prognose am Montagnachmittag. Genaue Zahlen gebe es erst am Ende der viertägigen Veranstaltung. „Es kann sogar sein, dass wir den Rekord von 2022 brechen“. Dieser lag im letzten Jahr bei 130.000 Besuchern.