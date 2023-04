Geschichtsprojekt der Sekundarschule Röblingen Erinnerung an den Todesmarsch der Häftlinge des KZ-Außenlagers Wansleben im Jahr 1945

Die Arbeitsgemeinschaft Spurensuche befasste sich zweieinhalb Jahre lang mit der Geschichte des KZ in Wansleben und fertigte Tafeln an, die daran erinnern sollen. Die erste Tafel steht nun an der Gedenkstätte.