Eisleben/MZ - Mit einer Silbermedaille kehrt Erik Thiele vom KAV Mansfelder Land von der Deutschen Meisterschaft im Ringen zurück.

Insgesamt acht Aktive gingen in Heidelberg in der Gewichtsklasse bis 97 Kilogramm Freistil an den Start. In seinem Auftakt-Kampf ließ sich der 27-jährige Titelverteidiger von Ertugrul Agca aus Essen...