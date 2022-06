Zwei Menschen wurden beim Diebstahl von Erbsen an der Landwehr in Eisleben erwischt.

Eisleben/MZ - Dank Zeugenhinweisen hat die Polizei ein Paar gestellt, das an der Landwehr in Eisleben Erbsen vom Feld gestohlen hat. Die 30 und 39 Jahre alten Täter erhielten einen Platzverweis und mussten die Feldfrüchte dem Eigentümer zurückgeben, so die Polizei.