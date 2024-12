Wo in Mansfeld-Südharz in der nächsten Zeit Blut gespendet werden kann.

Eisleben/MZ - Vor einem Engpass an Blutkonserven vor den Feiertagen warnt der Blutspendedienst des Deutschen Roten Kreuzes (NSTOB). Die Erkältungswelle zeige bereits Auswirkungen, hieß es in einer Pressemitteilung des Blutspendedienstes. Es erscheinen zu wenige Personen auf den Spendeterminen, dabei sei der Konservenbedarf hoch, so Pressesprecher Felix Roeren. Die Adventszeit verschärfe die Situation weiter. Roeren: „Wir rufen deshalb dringend zum Blut spenden auf.“

Die Versorgung mit lebenswichtigen Blutpräparaten steht in den kommenden Wochen erneut vor einer großen Herausforderung. Vor allem in der Adventszeit und über den Jahreswechsel hinaus, wenn zahlreiche Feier- und Brückentage anstehen, wird es zunehmend schwieriger, den Bedarf an Blutkonserven zu decken.

Für die sichere Versorgung von medizinischen Einrichtungen im Versorgungsgebiet des DRK-Blutspendedienst NSTOB werden mindestens 10.000 Blutkonserven im Lager benötigt – zurzeit liege der Bestand bei lediglich 9.200.

Die DRK-Blutspendedienste appellieren daher an alle Bürger, auch in der Vorweihnachtszeit sowie zwischen den Feiertagen Blut zu spenden. Gerade in dieser Zeit, in der viele Menschen verreisen oder von den Festvorbereitungen eingespannt sind, kommt es erfahrungsgemäß vermehrt zu Engpässen bei einzelnen Blutgruppen. Gleichzeitig benötigen Patienten, darunter Menschen mit schweren Erkrankungen, weiterhin dringend regelmäßige Bluttransfusionen, um ihr Überleben zu sichern.

Die nächsten Blutspendetermine in der Region sind am Dienstag, 10. Dezember, 16 bis 19.30 Uhr in Osterhausen im Feuerwehrgerätehaus und am Donnerstag, 12. Dezember, von 16 bis 19.30 Uhr in der Waldschule in Hettstedt im Arnstedter Weg 11. Am Montag, 23. Dezember, stehen zwei Termine an, und zwar 16 bis 19 Uhr in der Grundschule in Röblingen in der Großen Seestraße 6 und von 15 bis 19 Uhr in der Feuerwehr in Eisleben im Breiten Weg 105.