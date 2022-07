Wie die Stadtwerke Eisleben und Hettstedt auf die Krise reagieren

Die Beschaffungspreise für Gas und Strom steigen seit Monaten. Worauf sich die Kunden der Stadtwerke in Hettstedt und Eisleben einstellen müssen.

Die Stadtwerke Eisleben haben ihren Sitz am Rühlemannplatz.

Eisleben/Hettstedt - Die Strom- und Gaspreise steigen immer weiter und der bange Blick in die Zukunft kommt nicht nur von den Bürgern, sondern auch von denen, die alle mit den Rohstoffen versorgen müssen. „Eine Ende ist noch nicht in Sicht. Wir stehen am Anfang einer Krise“, sagt Mario Arnold, Chef der Stadtwerke Hettstedt GmbH.