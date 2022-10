Energie sparen als Ziel - Kläranlage in Rollsdorf wird auf modernen Stand gebracht

Der Abwasserzweckverband Eisleben - Süßer See hat 400.000 Euro in die technische Erneuerung der Kläranlage Rollsdorf investiert. Welche Effekte das hat.

Symbolfoto - Das Klärwerk in Rollsdorf

Rollsdorf/MZ - Energiesparen ist das Gebot der Stunde auch beim Abwasserzweckverband (AZV) Eisleben - Süßer See. Dafür hat der AZV ein umfangreiches Investitionspaket geschnürt und über 400.000 Euro in seine Kläranlage in Rollsdorf investiert, um die Technik dort dem modernen Stand anzupassen, mit dem großen Ziel, Energie einzusparen.