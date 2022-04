Endlich wieder Trubel: Eisleber Frühlingswiese mit der Gewerbeschau offziell eröffnet

Eisleben/MZ - „Die letzten beiden Jahre waren sehr hart“, sagt Diana Mickoleit. Sie und ihre Freundin Jessy Wuttke (beide 21) aus Eisleben sind bekennende Wiesenfans. „Ich habe meinen Geburtstag immer auf der Wiese gefeiert“, so Diana Mickoleit. Was bekanntlich wegen Corona seit 2020 nicht mehr möglich war. Doch die wiesenlose Zeit ist zum Glück erst einmal vorbei: Am Donnerstag ist die Eisleber Frühlingswiese eröffnet worden.