Beim „Advent in Luthers Höfen“ kommen rund 1.000 Euro für die Sanierung der alten denkmalgeschützten Turnhalle in Eisleben zusammen.

Archivbild - Blick auf die alte Turnhalle in Eisleben.

Eisleben/MZ. - Über weitere Unterstützung für sein großes Projekt kann sich Christian Schwarz freuen. Der Eisleber ist seit 2019 dabei, in Privatinitiative die denkmalgeschützte Turnhalle in der Anstaltstraße zu sanieren. Da die Baukosten gegenüber der ursprünglichen Planung erheblich gestiegen sind, sammelt der 2022 gegründete, gemeinnützige Verein „Turnhalle MTV zu Eisleben“ Spenden für das Projekt. Wie schon im vergangenen Jahr hat sich Nancy Hebestreit beim „Advent in Luthers Höfen“ mit einer besonderen Aktion beteiligt.