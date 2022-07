Eisleber Wiesenmarkt feiert 500. Jubiläum auf größerem Festgelände

Zum 500. Jubiläum soll es die „größte Wiese aller Zeiten“ in Eisleben geben. Hierfür haben sich die Veranstalter einiges ausgedacht.

Eisleben/MZ - Noch 66 Tage bis zur Eröffnung des Eisleber Wiesenmarkts - so zeigte es der „Wiesen-Counter“ auf der Internetseite des Eigenbetriebs Märkte am Dienstag an. Und Marktmeister Siegmund Michalski und sein Team können es kaum erwarten, dass es endlich losgeht. „Wir sind heiß drauf“, sagte Michalski beim ersten Pressetermin für die bevorstehende Wiese vom 16. bis zum 19. September, mit der das 500-jährige Jubiläum des Volksfests mit einem Jahr Verspätung nachgeholt wird.