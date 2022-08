Eisleber Wiese mit Eisbär und Nino de Angelo

Zum 500-Jährigen gibt es besondere Attraktionen und einen Blick in die Vergangenheit.

Eisleben/MZ - Wer zu DDR-Zeiten die Eisleber Wiese besucht hat, erinnert sich bis heute an ihn - den legendären Eisbären. Jahrzehntelang war der Mann in dem weißen Fellkostüm als beliebtes Fotomotiv auf dem Volksfest unterwegs. Wobei er mit seinem grimmigen Aussehen vor allem den kleineren Kindern auch ein bisschen Angst machte. Auch der Eisleber Bürgermeister Carsten Staub (parteilos) hat so ein Foto mit dem Eisbären, das 1984 entstanden sein muss, wie er meint. „Eisleben und Eisbär - das gehörte damals zusammen“, sagt Staub.