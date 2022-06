Eisleber werden Opfer von Skimming: Betrüger spähen Bankdaten aus und heben Geld ab

In zwei Fällen wurden die Bankdaten ausgespäht, um anschließend mit den erbeuteten Daten Geld abzuheben. Die Polizei rät zu Wachsamkeit am Geldautomat.

Eisleben/MZ - Unbekannte Täter haben an einem Bankautomaten in Eisleben die PIN und die dazugehörigen Bankkarten beim Geldabheben ausgespäht, man nennt das Skimming. Anschließend sei in mindestens zwei Fällen mit den erforderlichen Daten Bargeld im Bereich Köln abgehoben worden, so die Polizei.