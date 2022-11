Eisleber Verein richtet eine wissenschaftliche Tagung über Cyriakus Spangenberg aus

Eisleben/MZ - Normalerweise befassen sich die Mitglieder des Mansfelder Geschichts- und Heimatvereins mit historischen Ereignissen in Eisleben und dem Mansfelder Land. Ein geschichtsträchtiges Ereignis für den Verein selbst steht am kommenden Wochenende bevor. Gemeinsam mit dem Institut für Landesgeschichte am Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt veranstaltet der Eisleber Verein eine Tagung zum Thema „Cyriakus Spangenberg und die protestantische Geschichtsschreibung im 16. Jahrhundert“.

