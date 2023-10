Vor einem Jahr wurden in der Sangerhäuser Straße in Eisleben sechs Stolpersteine für die Familie Burak verlegt. Im Bild: Miriam Hirsch aus Israel.

Eisleben/MZ - Fast genau ein Jahr ist es her, dass der Verein Eisleber Synagoge mehrere Nachfahren von in der Nazizeit ermordeten oder vertriebenen Eisleber Juden willkommen heißen konnte. Das Ehepaar Izhak und Shoshana Barak mit ihrem Sohn Ziv, die Geschwister Giora und Miriam Hirsch sowie Rolly Rosen waren aus Israel angereist, um an einer Begegnungswoche in der Lutherstadt teilzunehmen.