Eisleber Stadtrat berät über monatliche Aufwandsentschädigungen

Eisleben - Eine Neufassung der Entschädigungssatzung beschlossen die Eisleber Stadträte in ihrer jüngsten Sitzung, die zuvor bereits die Ausschüsse durchlaufen hatte und dort auch intensiv beraten und teilweise auch verändert wurde. In der Satzung geregelt sind sowohl die Aufwandsentschädigungen für Stadträte, Ausschussmitglieder und Ortschaftsräte in Eisleben und den Ortsteilen als auch die Zahlungen für Feuerwehrleute im Falle eines Einsatzes. Demnach erhalten Stadträte nun eine monatliche Aufwandsentschädigung von 130 Euro. Für die Ortschaftsräte gibt es keinen einheitlichen Betrag. Am höchsten ist die Entschädigung für Ortschaftsräte in Helfta, die mit 50 Euro pro Monat angesetzt ist. Am niedrigsten ist die Aufwandsentschädigung in Burgsdorf, Schmalzerode und Unterrißdorf mit 23 Euro.

Die Aufwandsentschädigung für die Ortsbürgermeister ist ebenfalls in der Satzung geregelt und richtet sich nach der Anzahl der Einwohner. Die höchste Entschädigung wird demnach der Helftaer Ortsbürgermeister mit 460 Euro erhalten. Auch hier liegt die Entschädigung für Burgsdorf, Schmalzerode und Unterrißdorf am niedrigsten. Dort erhält der Ortsbürgermeister eine Entschädigung von 185 Euro. Ein Sitzungsgeld wird nicht extra gezahlt.

„Helfta wird uns jetzt ohne jede Not 10.920 Euro in jedem Jahr kosten“, empörte sich Stadtrat Hans Köhler (Die Linke), „weil wir hier jetzt einen Ortschaftsrat haben, den keiner braucht.“ Im November vergangenen Jahres hatte der Eisleber Stadtrat beschlossen, dass Helfta wieder eine eigenständige Ortschaft mit einem eigenen Ortschaftsrat werden soll. Eine Initiative hatte sich dafür eingesetzt, dass der bereits vor fünf Jahrzehnten in die Lutherstadt eingemeindete Ortsteil wieder denselben Status erlangt, wie die erst später eingemeindeten Ortschaften erlangt. Bereits 2018 reichte man einen Antrag im Stadtrat ein. Helfta wählt nun am 6. Juni neben dem Landrat und den Landtagskandidaten auch ihren den ersten Ortschaftsrat. (mz)