Der Bebauungsplan für das Gelände des ehemaligen Bergbaukrankenhauses in Eisleben steht auf der Tagesordnung für den Stadtrat. Welche Hinweise berücksichtigt werden sollen.

Eisleber Stadtrat befasst sich mit dem Bauvorhaben am ehemaligen Bergbaukrankenhaus

Archivbild - Abrissarbeiten am ehemaligen Bergbaukrankenhaus in Eisleben

Eisleben/MZ - Der Bebauungsplan für das Gelände des ehemaligen Bergbaukrankenhauses an der Kasseler Straße in Eisleben steht auf der Tagesordnung der nächsten Stadtratssitzung am Dienstag, 4. Juli. Konkret geht es um die Abwägung der Hinweise und Anregungen, die während der öffentlichen Auslegung der Unterlagen sowie der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange eingegangen sind.