Eisleber Schüler erinnern in einem bewegenden Theaterstück an das Schicksal jüdischer Kinder

Nachfahren jüdischer Eisleber nehmen an der Begegnungswoche „Gemeinsam erinnern an das jüdische Eisleben“ teil und zeigen sich bewegt vom Engagement des Synagogenvereins.

Eisleben/MZ - Dass ein Israeli Eisleben besucht, dürfte zu DDR-Zeiten nicht oft vorgekommen sein – hatten die beiden Staaten doch lange ein angespanntes Verhältnis. „Ich bin 1988 das erste Mal in Eisleben gewesen“, erzählt Izhak Barak. Der heute 79-Jährige ist in Israel geboren, stammt aber aus einer Familie, die einst in Eisleben ansässig war.