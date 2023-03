Nahe Volkstedt ist eine 110 Hektar große Photovoltaikanlage in Planung. Wie die Vorbehalte in Polleben erklärt werden.

Polleben/Volkstedt/MZ - Im Eisleber Ortsteil Polleben gibt es Vorbehalte gegen die geplante 110-Hektar-Photovoltaikanlage, die in Volkstedt und auf dem ehemaligen Thälmannschacht gebaut werden soll. 81 Hektar befinden sich in der Gemarkung Volkstedt, 29 Hektar in der Gemarkung Polleben.