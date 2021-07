Eisleber Ortsteil Helfta wählt seinen Bürgermeister

Das Gewerbegebiet 3E in Eisleben-Helfta

Eisleben/MZ - Der neue Helftaer Ortschaftsrat kommt am Mittwoch, 21. Juli, 18 Uhr, erstmals zusammen. Die konstituierende Sitzung findet in der Malzscheune, Bahnhofstraße 32, statt und ist öffentlich. Zunächst wird das älteste Mitglied des Ortschaftsrats die Sitzungsleitung übernehmen. In der Folge wird der Ortschaftsrat dann aus seiner Mitte den oder die Ortsbürgermeisterin sowie einen oder eine Stellvertreterin wählen.

2018 hatte sich in Helfta eine Bürgerinitiative für die Anerkennung des Ortsteils gebildet. Ende vergangenen Jahres fasste der Eisleber Stadtrat den entsprechenden Beschluss, so dass parallel zur Landtagswahl im Juni erstmals ein Ortschaftsrat für Helfta gewählt werden konnte.