Eisleber Kamerad Martin trägt wieder die richtige Keilhaue

Eisleben/MZ - Der Kamerad Martin strahlt wieder in frischen Farben. Das bekannte Denkmal im Breiten Weg - Symbolfigur des Bergbaus und der Eisleber Neustadt - ist am Freitag nach der Restaurierung übergeben worden. Wie Bürgermeister Carsten Staub (parteilos) sagte, sei das Projekt dank das Engagements Vieler möglich geworden. „Es ist gelungen“, so Staub, „es ist Gutes getan worden.“