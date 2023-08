Hausverwaltung weist Kritik zurück Eisleber fühlen sich mit Schimmelproblem in der Wohnung alleingelassen

Schimmel in der Wohnung: Thomas und Aletta Schulze fühlen sich mit ihrem Problem in der Eisleber Steigerstraße alleingelassen. Verwaltet wird das Haus von der Grand City Property Ltd., Zweigniederlassung Deutschland mit Sitz in Berlin.