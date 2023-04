Volksfest in Mansfeld-Südharz Bei leichtem Regen - 26. Frühlingswiese in Eisleben ist eröffnet

Am Freitag startete die 26. Frühlingswiese in Eisleben. Worauf sich die Besucher am meisten freuen und wie der erste Tag der Mansfelder Meisterschaften der Waldarbeiter lief.