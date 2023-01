Am Freitag, 10. Februar, 19.30 Uhr, wird unter dem Motto „Eisleben, sing deinen Song!“ zur ersten Karaokeparty ins Foyer des Theaters eingeladen. Wie die Idee zu dem Event entstand und was die Besucher erwartet.

Eisleben/MZ - An seinen ersten Karaoke-Auftritt kann sich Paul Hofmann noch gut erinnern. Der Schauspieler, der seit 2021 zum Ensemble des Eisleber Theaters gehört, hatte als Jugendlicher in Hamburg American Football gespielt. Um die gerade gewonnene Hamburger Footballmeisterschaft zu feiern, sei er mit einem Freund in eine Karaoke-Bar gegangen.