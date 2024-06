Feuerwehreinsatz 14 Menschen bei Wohnungsbrand in Eisleben in Sicherheit gebracht - 40.000 Euro Schaden

In Eisleben im Landkreis Mansfeld-Südharz ist am Freitagabend eine Wohnung in Brand geraten. Die Feuerwehr rückte mit mehr als 50 Kameraden an. 14 Menschen wurden gerettet.