Eisleben feiert 500 Jahre Evangelische Predigt

Am Samstag wird zu Vorträgen und einem Fest ins Annenkloster eingeladen.

Eisleben - An einem bestimmten Datum lässt sich das Jubiläum nicht festmachen. „Die Reformation war ja ein längerer Prozess“, sagt Christoph Hellmich, Eisleber Pfarrer im Ruhestand. Auf jeden Fall aber sei belegt, dass 1522 - also vor 500 Jahren - die ersten reformatorischen Predigten in Eisleben gehalten worden seien.