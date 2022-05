Eisleben bereitet das größte Bauprojekt seit der Wende vor - Wie der aktuelle Stand ist

Eisleben/MZ - Dass das imposante, aber leerstehende Schulgebäude in der Eisleber Grabenstraße saniert und zum Bürgerrathaus umgebaut werden soll, ist bereits seit einigen Jahren bekannt. Äußerlich zu sehen ist davon freilich noch nichts. Doch hinter den Kulissen wird intensiv an dem Projekt gearbeitet, das mit einer geplanten Bausumme von sechs Millionen Euro das größte Vorhaben in der Lutherstadt seit der Wende ist.