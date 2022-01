Benndorf/MZ - Unbekannte haben am Dienstagabend einen Eisenbahnwaggon in Benndorf beschmiert. Dieser befindet sich auf einem Firmengelände in der Hauptstraße. Die Täter haben das Seitenfenster des Waggons mit rosafarbenem Graffiti besprüht. Ähnliche Schriftzüge seien Ende Dezember an einer Diesellok festgestellt worden, so die Polizei.