Die Kita „Bambinoland“ in Wansleben wurde saniert. Fast eine halbe Million Euro wurde investiert. Jetzt steht der Umzug bevor und am 30. August wird zur Einweihungsparty eingeladen.

Einweihungsparty in Wansleben rückt in greifbare Nähe

Wansleben/MZ - - Kita-Leiterin Susann Lose zählt schon die Tage, bis endlich wieder die Kinder in ihre dann frisch sanierte und modernisierte Kita in Wansleben zurückkehren können. Die Knirpse, 56 sind es aktuell, werden staunen, was da im letzten Jahr in ihrer Kita alles neu entstanden ist und wie schick und neu nun alles aussieht. „Wir sind im ,Domizil’ zwar sehr gut untergekommen und es ist ein guter Ausweichstandort, aber natürlich wollen wir jetzt sehr gerne auch wieder zurückkehren“, sagte Lose.