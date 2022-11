Eintracht Lüttchendorf und der MSV Eisleben trennen sich Unentschieden

Rund 350 Zuschauer machten sich zum Kreisderby zwischen Eisleben und Lüttchendorf auf den Weg. Das, was sie in den ersten 45 Minuten sahen riss die Fans nicht von den Sitzen.

Lüttchendorf/MZ - Am Sonntag ist Axel Dammann in den Urlaub gedüst. Und das sicherlich mit bester Laune und einem breiten Grinsen im Gesicht. Schließlich konnte sich der sportliche Leiter des MSV Eisleben darüber freuen, dass sein Team am Freitagabend im Kreisderby der Fußball-Landesliga Staffel Süd dem Favoriten Eintracht Lüttchendorf Paroli geboten hatte und mit einem 1:1-Remis zumindest einen Punkt holte.