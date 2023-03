Vor dem Spiel gegen den SC Weißenfels war Emselohs Co-Trainer Daniel John noch Optimist. „Wir haben noch nie in Helbra verloren. Das soll so bleiben“, sagte er. Doch der Wunsch blieb unerfüllt.

Helbra/MZ - Als mit Lukas Schüt und Vizteslav Bina zwei Spieler, die maßgeblich an der Erfolgsgeschichte im Fußball bei Eintracht Emseloh mitgeschrieben haben, am Sonnabendnachmittag leicht verspätet als Zuschauer zur Verbandsliga-Partie zwischen den Emselohern und dem SSC Weißenfels auf dem Kunstrasenplatz in Helbra eintrudelten, glaubten sie kaum, was sie hörten.