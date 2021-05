Einsturz drohte: Feuerwehr hilft: Schneemassen lasten schwer auf Werkhalle

Großeinsatz bei der Eisleber Haba Project GmbH: Seit Dienstagvormittag sind mehrere Feuerwehren dabei, das Dach einer Produktionshalle von Schnee zu beräumen. Laut Stadtwehrleiter Ramon Friedling drohte eine zum Teil mehr als 1,50 Meter dicke Schneeschicht das Dach zum Einsturz zu bringen. „Es sind bereits deutliche Schäden an der Konstruktion erkennbar“, so Friedling.



Mit Hilfe der Drehleitern aus Helfta und Hettstedt wurden die Feuerwehrleute zum Schneeschieben auf das Dach gebracht. „Sie müssen sehr vorsichtig und mit einer Absturzsicherung arbeiten“, so der Stadtwehrleiter. Neben Helfta und Hettstedt waren die Feuerwehren Eisleben und Volkstedt im Einsatz - zunächst bis Einbruch der Dunkelheit. Auch Mitarbeiter der Eisleber Stadtwerke sowie der Firma Project selbst hätten Unterstützung geleistet, so Friedling. „Es war eine sehr gute Zusammenarbeit.“

Produktion bei der Eisleber Haba Project GmbH am Montag eingestellt

„Wir sind den Feuerwehren sehr dankbar“, sagte Werkleiter Vico Bachmann. Wegen der starken Schneefälle sei die Produktion in der Halle bereits am Montag eingestellt worden. Die Firma am ehemaligen Fortschrittschacht beschäftigt 120 Mitarbeiter und stellt Schul- und Büromöbel her. Auf Grund der exponierten Lage sei es zu heftigen Schneeverwehungen gekommen, so Bachmann. Die betroffene Halle sei älteren Baujahrs. „Der Schnee muss so schnell wie möglich herunter.“ Am Mittwoch soll dazu ein Versuch mit einem Helikopter gestartet werden, der den Schnee vom Dach wirbeln soll. „Das ist ein Spezialunternehmen, das jetzt überall im Einsatz ist“, so Bachmann.

Außer dem Großeinsatz bei Project hatten die Feuerwehren der Lutherstadt auch am Dienstag wieder vor allem mit der Unterstützung des Rettungsdienstes zu tun. „Wir leisten Tragehilfe, wenn die Rettungsfahrzeuge nicht weiter kommen“, so Stadtwehrleiter Friedling. Außerdem mussten liegen gebliebene Lkw aus dem Schnee gezogen werden. Die Feuerwehren Eisleben und Helfta seien an den vergangenen Tagen jeweils in Gruppenstärke (neun Leute) von 6 Uhr bis Mitternacht in Bereitschaft gewesen.

Heftige Schneefälle: Parkplätze und Nebenstraßen noch nicht frei

Was den Winterdienst betrifft, sind die Hauptstrecken in Eisleben und den Ortsteilen mittlerweile befahrbar, so Betriebshof-Leiter Roland Schmidt. Probleme gibt es noch auf Parkplätzen und in den Nebenstraßen. „Wir versuchen, das nach und nach abzuarbeiten“, so Schmidt. An den vergangenen Tagen sei in zwei Schichten von 3 bis gegen 22 Uhr gearbeitet worden. Am Dienstag wurde auch damit begonnen, den Schnee auf dem Wiesengelände abzulagern. In Polleben leisteten zwei Landwirte Unterstützung beim Winterdienst. „Das funktioniert wunderbar“, so Ortsbürgermeisterin Kerstin Hünig.

Beate Lindner ist auch weiterhin auf der Hut.

Nun ist Winter im Winter. Für einen winzigen Moment war doch tatsächlich Corona in die zweite Reihe gedrängt. Jedenfalls in der öffentlichen Wahrnehmung. Damit kann nun aber wieder Schluss sein. Denn die Pandemie ist und bleibt das Problem Nummer 1.

Denn dass es im Winter schneit, auch mal sehr viel und mehr als in vielen anderen Jahren zuvor, das ist kein Hexenwerk, sondern das von Mutter Natur. Damit muss man klarkommen, wie es aussieht auch in den nächsten Tagen. Aber der Winter geht ganz sicher ohne unser Zutun vorbei. Corona nicht. Da sind schon wir Menschen gefragt. Indem wir uns weiterhin an all die Regeln halten, die uns eigentlich so gar nicht gefallen, aber existenziell sind. Indem wir uns alle einen Plan machen, wie es weitergehen soll, wenn aus gegebenem Anlass die Regeln wieder gelockert werden. Die weiße Pracht, die bei diesen eisigen Temperaturen auch noch hübsch glitzert, kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Last, die zu schultern sein wird, enorm ist.

Vielleicht lernen wir aber dabei aus dem strengen Winter, wo man dem Nachbarn geholfen hat.

Im Seegebiet hat sich die Lage nach Einschätzung von Martin Blümel, stellvertretender Bürgermeister und Bauamtsleiter, etwas entspannt. „Der Winterdienst ist jetzt auch auf den Landesstraßen unterwegs, die am Montag das größte Problem darstellten. Jetzt sind sie beräumt und Fahrzeuge können sich auf den Straßen wieder gefahrlos begegnen.“

Stadtwerke verzeichnen bisher keine Störungen

Die Stadtwerke der Lutherstadt haben bislang keine Störungen auf Grund des Wintereinbruchs verzeichnet. Der größte Teil der Stromleitungen sei mittlerweile in der Erde verlegt, teilte das kommunale Unternehmen mit. Das gewährleiste eine zuverlässige Versorgungssicherheit. Weitere Investitionen in das Stromnetz werden die letzten Lücken schließen. Auch die Wärmeversorgung sei gesichert. „Die Anlagen sind auf dem neuesten Stand und voll funktionsfähig.“ (mz)