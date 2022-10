Mit Video - So schön erklingt nun der restaurierte Förster-Flügel im Eisleber Theater

Pianistin Ragna Schirmer war die Idealbesetzung für die Einweihung des restauriertes Förster-Flügels. Was die vielen Spender zu hören bekamen.

Eisleben/MZ - Nicht nur die Seiten des frisch restaurierten Förster-Flügels waren am vergangenen Konzertsonntag im Theater Eisleben straff gespannt. Gesunde Nervosität und Vorfreude war bei den Mitarbeitern des Hauses, den Künstlern und beim allmählich eintreffenden Publikum zu spüren. Die gemeinschaftliche Spannung hatte einen guten Grund: Ein vom Theater initiierter Spendenaufruf zum Erhalt des in die Jahre gekommenen Förster-Flügels sollte an diesem Nachmittag seinen erfolgreichen wie klangvollen Abschluss finden.